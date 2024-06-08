В Латвии пока не обнаружили прямых попыток России незаконно вмешаться в избирательный процесс

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) пока не обнаружила прямых попыток государства-агрессора России или других стран незаконно вмешаться в выборы в Европарламент и повлиять на их результаты в Латвии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

По данным СГБ, выборы пока проходят мирно и без серьезных нарушений безопасности.

В предвыборный период и до 12 часов дня выборов СГБ зафиксировала более 20 так называемых сигналов возможных нарушений. В большинстве этих случаев СГБ выявила незначительные нарушения установленной процедуры выборов, которые были немедленно устранены совместно с участковыми комиссиями.

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До сих пор СГБ не возбудила ни одного уголовного процесса дело о возможной незаконной деятельности в связи с выборами в Латвии.

СГБ призывает жителей Латвии в случае, если они заметили возможные уголовные правонарушения во время выборов в Европарламент, получить максимально полную и точную информацию о том, что произошло, а также зафиксировать потенциальное нарушение в фото-, видео- или аудиоформате.

Учреждение по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv, задачей которого является сохранение и обновление информации об угрозах ИТ-безопасности, также сообщило агентству LETA, что в день выборов не было выявлено никаких существенных нарушений.

Утром в субботу голосование на выборах в Европарламент началось в Латвии, Словакии и на Мальте. Во второй половине дня к голосованию присоединились в Италии.

В пятницу 7 июня жители Чехии и Ирландии начали голосование на выборах в Европейский парламент. В Чехии голосование продолжается и в субботу.

Голосование уже прошло в Нидерландах. Там, по данным экзитпола, партия антиукраинского Герта Вилдерса вышла на второе место. Этот результат означает значительный успех для политсилы, поскольку она не имела ни одного места на предыдущих выборах в Европарламент, а теперь ей прогнозируют семь.

Недавний прогноз Politico показал, что после выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии.

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