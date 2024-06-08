У Латвії поки не виявили прямих спроб Росії незаконно втрутитися у виборчий процес

Служба державної безпеки Латвії (СДБ) поки що не виявила прямих спроб держави-агресора Росії або інших країн незаконно втрутитися у вибори до Європарламенту і вплинути на їхні результати в Латвії.

Як пише "Європейська правда", про це, повідомляє Delfi.

За даними СДБ, вибори наразі проходять мирно і без серйозних порушень безпеки.

У передвиборчий період і до 12-ї години дня виборів СДБ зафіксувала понад 20 так званих сигналів можливих порушень. У більшості цих випадків СДБ виявила незначні порушення встановленої процедури виборів, які були негайно усунені спільно з дільничними комісіями.

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Досі СДБ не порушила жодного кримінального процесу справу про можливу незаконну діяльність у зв'язку з виборами в Латвії.

СГБ закликає жителів Латвії в разі, якщо вони помітили можливі кримінальні правопорушення під час виборів до Європарламенту, отримати максимально повну і точну інформацію про те, що сталося, а також зафіксувати потенційне порушення у фото-, відео- або аудіоформаті.

Установа із запобігання інцидентів безпеки інформаційних технологій Cert.lv, завданням якої є збереження та оновлення інформації про загрози ІТ-безпеці, також повідомила агентству LETA, що в день виборів не було виявлено жодних істотних порушень.

Вранці у суботу голосування на виборах до Європарламенту розпочалося у Латвії, Словаччині та на Мальті. В другій половині дня до голосування долучилися в Італії.

У п’ятницю 7 червня жителі Чехії та Ірландії розпочали голосування на виборах до Європейського парламенту. У Чехії голосування продовжується і в суботу.

Голосування вже пройшло у Нідерландах. Там, за даними екзитполу, партія антиукраїнського Герта Вілдерса прийшла другою. Цей результат означає значний успіх для політсили, оскільки вона не мала жодного місця на попередніх виборах до Європарламенту, а тепер їй прогнозують сім.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій перевищить кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

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