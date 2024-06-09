Украина и ЕС провели новый раунд переговоров о соглашении по безопасности

Украина и ЕС провели очередной раунд переговоров по соглашению по безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом по безопасности "гарантий" ЕС, говорится в сообщении.

Переговоры стали очередным этапом на пути заключения соглашения по безопасности между Украиной и ЕС.

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"Переговорные команды основательно обсудили текст проекта соглашения и утвердили алгоритм дальнейших действий на ближайшую перспективу", – сказано в сообщении.

СМИ сообщали, что послы ЕС якобы уже согласовали проект двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом и его планируют финализировать до конца июня.

В проекте соглашения ЕС обещает обеспечивать дальнейшие поставки военной помощи Украине, помогать с подготовкой военных, разминированием, реформами в оборонном секторе, сотрудничать в противодействии гибридным угрозам и кибератакам, помогать с восстановлением.

Европейские чиновники подчеркивают, что соглашение не тождественно коллективной обороне в рамках НАТО, а является скорее обязательством предоставить Украине оружие и другую помощь для укрепления ее собственной безопасности и сдерживания любого будущего вторжения.

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