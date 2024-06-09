Україна та ЄС провели новий раунд переговорів щодо угоди про безпеку

Україна та ЄС провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо безпекових "гарантій" ЄС, йдеться у повідомленні.

Переговори стали черговим етапом на шляху укладення безпекової угоди між Україною та ЄС.

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"Переговорні команди ґрунтовно обговорили текст проєкту угоди та затвердили алгоритм подальших дій на найближчу перспективу", – сказано у повідомленні.

ЗМІ повідомляли, що посли ЄС нібито вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом та її планують фіналізувати до кінця червня.

В проєкті угоди ЄС обіцяє забезпечувати подальше постачання військової допомоги Україні, допомагати з підготовкою військових, розмінуванням, реформами в оборонному секторі, співпрацювати у протидії гібридним загрозам і кібератакам, допомагати з відбудовою.

Європейські посадовці підкреслюють, що угода не тотожна колективній обороні в межах НАТО, а є радше зобов'язанням надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки і стримування будь-якого майбутнього вторгнення.

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