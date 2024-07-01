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Во Франции три человека погибли в аварии самолета: мог зацепиться за высоковольтную линию

Новости — Понедельник, 1 июля 2024, 09:11 — Мария Емец

В столичном регионе Франции в воскресенье разбился легкий самолет Cesna 172, все три человека на борту не выжили.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на территории департамента Сена-и-Марна. Туристический самолет Cesna 172 упал на автотрассу A4 неподалеку от аэродрома Лонес-Эмеренвиль, откуда он вылетел за полчаса до катастрофы.

Le Figaro
Le Figaro

По предварительным данным от прокуратуры, самолет зацепился за высоковольтную линию. Во время его падения на дорогу ни одно транспортное средство не пострадало. После аварии трассу перекрыли для движения в обоих направлениях.

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"Три человека на борту, двое мужчин и одна женщина, погибли", – уточнили в прокуратуре.

Пилот 1989 года рождения с прошлого года имел лицензию, у него было более 100 часов налета.

По факту инцидента начали расследование.

За несколько дней до этого под Варшавой разбился самолет пожарно-спасательной службы.

В начале июня в Португалии во время авиашоу на базе Воздушных сил два самолета столкнулись в воздухе, в результате чего пилот из Испании погиб.

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