На юге Норвегии разбился самолет, пилота чудом спасли

На юге Норвегии в районе городка Уппдал упал и загорелся легкомоторный самолет, пилота успели спасти свидетели происшествия.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел неподалеку от аэропорта в Уппдали около 11 часов утра.

Свидетель происшествия – местный фермер, которого авария застала во время движения по дороге, – говорит, что самолет сделал два круга, будто пытаясь совершить аварийную посадку, и на втором неконтролируемо упал и врезался в стену здания. Он со знакомыми быстро добрался на место, самолет уже начал гореть. Они успели достать пилота и оттащить на безопасное расстояние.

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Спасатели в итоге потушили обломки аппарата и деревянное хозяйственное помещение, на которое перекинулось пламя.

SANNA NERHEIM / UP / NTB

Пилота госпитализировали, других обновлений о его состоянии нет.

Трассу E6, рядом с которой упал самолет, перекрыли, из-за этого многим автомобилистам приходится искать объезд или ждать.

Как сообщалось ранее, в воскресенье неподалеку от Парижа разбился легкий самолет, все три человека на борту погибли.

Тем временем под Варшавой утром в понедельник на железнодорожном переезде столкнулись электричка и грузовик с полуприцепом, машинист погиб.