Под Варшавой электричка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

Возле польской Варшавы утром в понедельник, 1 июля, произошло ДТП на железнодорожном переезде, в результате которого погиб машинист, а движение по трассе длительное время было перекрыто.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла 1 июля около 9:30 по местному времени на железнодорожном переезде "Олтажев Керамична", что на западной окраине Варшавы.

Грузовик с полуприцепом, загруженный строительными материалами, во время пересечения железной дороги на регулируемом переезде попал под электричку, следовавшую в столицу из города Лович.

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Машинист в результате столкновения получил тяжелые травмы, госпитализировали также одного из около сотни пассажиров поезда. Обновлено. Впоследствии сообщили, что спасти машиниста не удалось.

Из-за инцидента другие пассажиры смогут воспользоваться своими билетами для проезда в Варшаву на других рейсах.

Стройматериалы с полуприцепа рассыпались на дороге, из-за чего движение по этой дороге пришлось перекрыть, водителям приходится искать пути объезда.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны. Как свидетельствуют фото, это регулируемый железнодорожный переезд, оснащенный световой сигнализацией, но без шлагбаумов.

От аудитории RMF24

Напомним, на прошлой неделе семь человек погибли на железнодорожном переезде в Словакии. Власти предварительно назвали причиной человеческую ошибку на железной дороге.

В начале июня в чешском Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, с грузовым поездом. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.

Причиной столкновения предварительно назвали то, что пассажирский поезд проехал на запрещающий сигнал семафора.