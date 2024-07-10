Главный противник Орбана посетит Закарпатье и встретится с венгерским меньшинством

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, который анонсировал визит в Украину после удара РФ по "Охматдету", планирует кроме Киева также встречи с венгерским меньшинством на Закарпатье.

Об этом Мадьяр рассказал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Мадьяр, который накануне объявил сбор гуманитарной помощи для украинских детей, отметил, что за несколько часов поступили пожертвования на 15 млн форинтов (38 тысяч евро), а также большое количество медицинского оборудования, медикаментов, средств гигиены, продуктов питания длительного использования и пакетов для детей и матерей.

Петер Мадьяр (второй справа) с пакетами гуманитарной помощи

По его словам, он прибудет в Киев в среду вечером, а в четверг утром посетит разрушенное здание "Охматдета", после чего отправится в Закарпатье.

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В Ужгороде и Берегово Мадьяр планирует встретиться с членами венгерской общины и церковными лидерами. Он подчеркнул, что не будет встречаться с политическими лидерами, а только с гражданскими.

Мадьяр добавил, что "мы, венгры, независимо от политической принадлежности, отвергаем насилие и войну". "Мы солидарны, для нас здоровье и безопасность детей – это самое главное", – отметил политик.

Перед тем Мадьяр отдельным заявлением осудил российский ракетный удар по украинским городам 8 июля.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан спустя более суток впервые прокомментировал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве – в заявлении Орбана не нашлось места для выражения соболезнований погибшим и пострадавшим в результате ракетного удара, также он ни словом не упомянул о том, что за этим стоит Россия.