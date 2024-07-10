Головний противник Орбана відвідає Закарпаття і зустрінеться з угорською меншиною

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який анонсував візит до України після удару РФ по "Охматдиту", планує окрім Києва також зустрічі з угорською меншиною на Закарпатті.

Про це Мадяр розповів на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Мадяр, який напередодні оголосив збір гуманітарної допомоги для українських дітей, зазначив, що за кілька годин надійшли пожертви на 15 млн форинтів (38 тисяч євро), а також велика кількість медичного обладнання, медикаментів, засобів гігієни, продуктів харчування тривалого використання та пакунків для дітей і матерів.

Петер Мадяр (другий праворуч) із пакунками гуманітарної допомоги

За його словами, він прибуде до Києва у середу ввечері, а в четвер вранці відвідає зруйновану будівлю "Охматдиту", після чого вирушить на Закарпаття.

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В Ужгороді та Берегові Мадяр планує зустрітися з членами угорської громади та церковними лідерами. Він підкреслив, що не буде зустрічатися з політичними лідерами, а лише з цивільними.

Мадяр додав, що "ми, угорці, незалежно від політичної приналежності, відкидаємо насильство та війну". "Ми солідарні, для нас здоров’я та безпека дітей – це найголовніше", – зазначив політик.

Перед тим Мадяр окремою заявою засудив російський ракетний удар по українських містах 8 липня.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан через більш як добу вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві – у заяві Орбана не знайшлось місця для висловлення співчуття загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару, також він ані словом не згадав про те, що за цим стоїть Росія.