В Европарламенте хотят создать еще одну ультраправую группу

Лидер чешской ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура объявил о создании еще одной группы в Европарламенте под названием "Европа суверенных наций", которая объединит крайне правые силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На пресс-конференции в Праге Окамура намекнул, что в новую еврогруппу войдет немецкая "Альтернатива для Германии".

"Это хорошая сделка для нас", – сказал чешский политик, добавив, что программа группы направлена "против "Зеленого курса", против миграции" и против "исламизации Европы".

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"Мы хотим, чтобы полномочия Брюсселя вернулись на национальный уровень", – добавил он.

SPD имеет только одного депутата в Европарламенте, который ранее входил в ультраправую группу "Идентичность и демократия".

По данным Politico, переговоры об объединении ведут также ультраправый словацкий евродепутат Милан Урик, три евродепутата от болгарской партии "Возрождение", французский евродепутат Сара Кнафо, литовский евродепутат и некоторые члены польской "Конфедерации".

Пока неизвестно, сможет ли "Европа суверенных наций" заручиться поддержкой минимум 23 депутатов из семи стран ЕС – это минимальные условия для формирования группы в Европарламенте.

"Альтернатива для Германии", которая имеет 14 евродепутатов, ранее была исключена из "Идентичности и демократии" из-за скандальных заявлений своего главного кандидата Максимилиана Кра об ответственности нацистов за Холокост.

Ранее на этой неделе была создана еще одна новая группа – "Патриоты за Европу", в которую вошли депутаты от партий Виктора Орбана и Марин Ле Пен. Сейчас это третья по величине сила в парламенте, которая насчитывает 84 депутата.