Сийярто рассказал, что передал Украине "план действий по развитию сотрудничества"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что во время встречи с украинской стороной передал "план действий по развитию сотрудничества", который в частности предлагает расширить трансграничное экономическое сотрудничество и создать специальные экономические зоны.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне в среду, 10 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Сийярто сообщил, что накануне передал "план действий" украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, и они обсуждали его около часа.

"Я предложил строительство новых пограничных переходов, реконструкцию моста через Тису и новых железнодорожных сообщений, а также то, что мы должны усилить наше сотрудничество в области энергетики, потому что очевидно, что если две соседние страны сотрудничают, то энергетическая безопасность может быть взаимно улучшена", – сказал он.

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Глава венгерского МИД добавил, что "план действий" поставит отношения с Украиной в "другие рамки развития", а когда Украина изучит его, то пришлет свои предложения.

Сам Кулеба после встречи с Сийярто сказал, что обсудил с венгерским коллегой "мирные инициативы" его босса Виктора Орбана, а также двустороннее сотрудничество.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждала, что в отношениях с Венгрией Киеву удалось достичь успеха несмотря на то, что правительство Орбана охватывает "специфическую группу людей".

На прошлой неделе венгерский премьер также прибыл в Украину впервые за 12 лет и встретился с Владимиром Зеленским.

Сам Кулеба после встречи с Сийярто сказал, что обсудил с венгерским коллегой "мирные инициативы" его босса Виктора Орбана, а также двустороннее сотрудничество.