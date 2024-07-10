Сійярто розповів, що передав Україні "план дій щодо розвитку співпраці"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що під час зустрічі з українською стороною передав "план дій щодо розвитку співпраці", який зокрема пропонує розширити транскордонне економічне співробітництво та створити спеціальні економічні зони.

Про це він сказав на пресконференції у Вашингтоні в середу, 10 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Сійярто повідомив, що напередодні передав "план дій" українському колезі Дмитру Кулебі, й вони обговорювали його близько години.

"Я запропонував будівництво нових прикордонних переходів, реконструкцію мосту через Тису та нових залізничних сполучень, а також те, що ми повинні посилити нашу співпрацю в галузі енергетики, тому що очевидно, що якщо дві сусідні країни співпрацюють, то енергетична безпека може бути взаємно покращена", – сказав він.

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Голова угорського МЗС додав, що "план дій" поставить відносини з Україною в "інші рамки розвитку", а коли Україна вивчить його, то надішле свої пропозиції.

Сам Кулеба після зустрічі із Сійярто сказав, що обговорив з угорським колегою "мирні ініціативи" його боса Віктора Орбана, а також двосторонню співпрацю.

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджувала, що у відносинах з Угорщиною Києву вдалось досягти успіху попри те, що уряд Орбана охоплює "специфічну групу людей".

Минулого тижня угорський прем'єр також прибув до України вперше за 12 років і зустрівся з Володимиром Зеленським.

Сам Кулеба після зустрічі із Сійярто сказав, що обговорив з угорським колегою "мирні ініціативи" його боса Віктора Орбана, а також двосторонню співпрацю.