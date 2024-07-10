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Кулеба – Сийярто: Мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах

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Новости — Среда, 10 июля 2024, 15:10 — Андрей Синявский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД Украины сообщил в X (Twitter).

По словам Кулебы, он проинформировал коллегу о ситуации на фронте, а также о подготовке ко второму Саммиту мира.

"В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах", – отметил он.

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Министр иностранных дел подчеркнул, что российский удар по детской больнице "Охматдет" еще раз продемонстрировал, что задабривание лидера РФ Владимира Путина не приносит результатов, поскольку тот стремится к войне, и "мы должны совместно заставить его принять справедливый и длительный мир".

Кулеба указал, что в развитие договоренностей, достигнутых во время недавнего визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев, они также обсудили дальнейшие совместные шаги для развития двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что в ЕС заговорили о наказании Венгрии и правительства Виктора Орбана за его международную активность, в том числе – за фейковое "посредничество" по прекращению войны в Украине.

Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский объяснил, почему глава правительства Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником между Украиной и Россией.

Виктор Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.

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Кулеба Венгрия Сийярто Саммит мира
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