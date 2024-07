Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД Украины сообщил в X (Twitter).

По словам Кулебы, он проинформировал коллегу о ситуации на фронте, а также о подготовке ко второму Саммиту мира.

Met with my Hungarian counterpart Péter Szijjártó.



I briefed Peter on the situation on the frontline as well as the preparations for the second Peace summit. In this context, I emphasized that no peace initiatives can be based on Russia’s narratives.



The recent Russian attack… pic.twitter.com/3TZ9RXF311

Реклама: