Дуда: НАТО поддерживает Украину, но не хочет вести войну с Россией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна стать членом НАТО после войны, так как Альянс не хочет быть втянутым в войну с Россией.

Об этом он заявил перед заседанием Евроатлантического совета в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам польского президента, речь идет только о том, когда Украина будет принята в НАТО, а не о том, будет ли она принята вообще.

"Здесь уважают решение украинского общества, которое определяет, хочет ли оно принадлежать к Востоку или к свободному Западу. Сегодня этот голос ясен и отчетлив – они хотят принадлежать к западному сообществу", – сказал он.

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"Сегодня на этом пути есть только одна проблема – война должна закончиться, потому что Украина должна быть принята в НАТО в качестве полноправного члена", – сказал Дуда.

А это, по его словам, влечет за собой автоматическое применение статьи 5 и вовлечение НАТО в войну.

"И никто этого не хочет. Потому что НАТО поддерживает Украину, потому что НАТО будет поддерживать Украину, но НАТО не хочет вести войну с Россией", – сказал Дуда.

В то же время он выразил надежду, что на следующем саммите в Гааге Украина получит официальное приглашение вступить в НАТО.

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сигналы, которые Украина получит на этом саммите, более позитивны, чем на прошлогоднем.

Как сообщалось, последний проект итоговой декларации саммита НАТО содержит положение о "необратимом" пути Украины в НАТО.