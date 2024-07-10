ЗМІ: Останній проєкт декларації НАТО вказує на "незворотний" шлях України до Альянсу

Останній проєкт підсумкової декларації саміту Північноатлантичного альянсу містить положення про "незворотний" шлях України до НАТО.

Про це повідомили інформагентства NTB та Reuters, які ознайомились із документом, пише "Європейська правда".

Проєкт декларації саміту Альянсу містить положення про те, що "майбутнє України – в НАТО", і союзники продовжать підтримувати Україну "на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО".

Водночас документ не містить чітких часових рамок вступу України: лідери Альянсу підтверджують, що зможуть "надіслати запрошення Україні, коли союзники погодяться і будуть виконані попередні умови".

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Остаточна декларація має бути ухвалена в четвер, 10 липня, і в неї ще можуть бути внесені зміни. Водночас Reuters стверджує, що в Альянсі досягли домовленості про остаточні формулювання.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед цим заявив, що прийняття нових членів в Альянс вимагає консенсусу, але кроки, які робляться зараз, дозволять спростити членство України, коли настане відповідний час.

На думку голови польського МЗС Радослава Сікорського, Україна може бути не повністю задоволена результатами саміту НАТО, що розпочався у столиці США.

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