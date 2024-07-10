Дуда: НАТО підтримує Україну, але не хоче вести війну з РФ

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна має стати членом НАТО після війни, оскільки Альянс не хоче бути втягнутим у війну з Росією.

Про це він сказав перед початком засідання Євроатлантичної ради у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами президента Польщі, дискусія є тільки щодо моменту, коли Україна буде прийнята в НАТО, а не того, чи буде вона прийнята взагалі.

Тут шанують рішення українського суспільства, яке саме визначає, чи хоче воно належити до Сходу, чи до вільного Заходу. Сьогодні це голос ясний і виразний – вони хочуть належати до західної спільноти", – сказав він.

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"Сьогодні є лише одна проблема на цьому шляху, яка полягає в тому, що війна має закінчитися, оскільки Україна має бути прийнята до НАТО на проавах повноцінного члена", – зазначив Дуда.

А це, за його словами, тягне за собою автоматичне застосування статті 5 і втягування НАТО у війну.

"А цього ніхто не хоче. Бо НАТО підтримує Україну, бо НАТО буде підтримувати Україну, але НАТО не хоче вести війну із Росією", – заявив Дуда.

Разом з тим він висловив сподівання, що Україну офіційно запросять до НАТО на наступному саміті у Гаазі.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сигнали, які Україна отримає на цьому саміті, є більш позитивними порівняно з торішнім самітом.

Як повідомлялося, останній проєкт підсумкової декларації саміту Північноатлантичного альянсу містить положення про "незворотний" шлях України до НАТО.