Зеленский встретился с Шольцом и поблагодарил за ПВО

Президент Владимир Зеленский в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне в среду, 10 июля, встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

Зеленский отметил, что в условиях массированных обстрелов России важным является поставка средств противовоздушной обороны.

"Заявление о поставках дополнительных систем Patriot является важным, и мы благодарны Германии и партнерам за такой шаг. В то же время нам нужно больше помощи для противодействия российским ударам с воздуха: больше систем ПВО и самолеты F-16", – добавил он.

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Лидеры Украины и Германии осудили российскую атаку на детскую больницу "Охматдет", Зеленский поблагодарил за готовность Германии принять ее пациентов.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте, итоги первого Саммита мира и использование замороженных российских активов.

Как сообщалось, во время открытия саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

4 из 5 "новых" систем ПВО уже были объявлены ранее, а одна из них, немецкая, уже поставлена на дежурство ВСУ. Однако обещанная США дополнительная система действительно является новой поставкой. Ранее в США анонсировали "очень положительный ответ" на просьбу Украины о семь Patriot во время саммита НАТО.