У США анонсували "дуже позитивну відповідь" на прохання України про сім Patriot 

На саміті НАТО у Вашингтоні на Україну чекають позитивні новини щодо протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot.

Про це в понеділок, 8 липня, під час онлайн-дискусії Foreign Policy "НАТО в новій ері" заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, її слова наводить "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".

Сміт зазначила, що на саміті НАТО будуть свіжі новини щодо ППО.

"Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", – сказала Сміт.

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Вона зазначила, що у Вашингтоні "буде великий тиждень", і закликала стежити за "конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку".

Також посол зауважила, що президент України Володимир Зеленський під час саміту "відчує стійку відданість Україні" з боку НАТО.

"У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо. Як ви знаєте, Путін передбачав, що ми всі відвернемося. Нас це не відволікає. Ми зосереджені на питанні України та збираємося дотримуватися обраного курсу, тож стежте за оголошеннями фінансових зобов'язань", – сказала Сміт.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відреагував на масований ракетний обстріл України 8 липня, анонсувавши зустріч з Володимиром Зеленським у Вашингтоні і нову підтримку України з боку НАТО.

Президент Зеленський у розмові з главою уряду Канади напередодні саміту НАТО проінформував його про потребу України в ППО.

