СМИ: Германия решила отказаться от китайских компонентов в сети 5G

Правительство Германии и операторы мобильной связи достигли принципиальной договоренности о поэтапном изъятии компонентов китайских технологических компаний из сети 5G в течение следующих пяти лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Достигнутое соглашение дает операторам Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica Deutschland больше времени для замены критически важных деталей.

Согласно предварительному соглашению, обусловленному соображениями безопасности, операторы сначала изымут из центров обработки данных 5G оборудование таких компаний, как Huawei и ZTE в 2026 году, сообщили источники. По их словам, окончательный договор еще не подписан.

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В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию министерство внутренних дел Германии сообщило Reuters, что переговоры правительства с мобильными операторами продолжаются.

"Правительство действует на основе стратегии национальной безопасности и стратегии в отношении Китая об уменьшении возможных рисков и зависимости в сфере безопасности", – сказал представитель ведомства.

Германия считается страной, которая отстает во внедрении мер безопасности Европейского Союза для сетей 5G.

Телекоммуникационные операторы страны ранее сопротивлялись усилиям правительства, направленным на постепенный отказ от услуг Huawei, в то же время китайская компания назвала это "политизацией" кибербезопасности в ФРГ.

На прошлой неделе Еврокомиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая.

Ранее США призвали Европу серьезно отнестись к поддержке Китаем России.

Напомним, Германия имеет стратегию в отношении Китая, которая констатирует, что КНР остается незаменимым партнером в решении глобальных проблем, и в последние годы на фоне централизации власти в стране усилились китайско-немецкое соперничество и конкуренция.