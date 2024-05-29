США призывают Европу серьезно отнестись к поддержке Китаем России 

США активизируют дипломатические усилия, чтобы донести до европейцев настоящие масштабы роли Китая в его поддержке захватнической войны России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на этой неделе лично передал это предупреждение европейским дипломатам в НАТО с "как можно большей детализацией и конкретизацией".

Его визит состоялся накануне большого саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле, на котором Альянс, как ожидают, пошлет серьезный сигнал Пекину.

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"Справедливо будет сказать, что общая цель Китая заключается не только в том, чтобы поддерживать Россию – на наш взгляд, до последнего – но и в том, чтобы преуменьшать это публично и пытаться поддерживать нормальные дипломатические и торговые связи с Европой", – сказал Кэмпбелл небольшой группе медиа во время своего визита в Брюссель в среду.

"И я думаю, что вчера во время дискуссий в Североатлантическом совете нас вдохновило то, как многие европейские страны четко высказались о том, что невозможно поддерживать нормальные отношения с Китаем, если в то же время китайцы тайно способствуют самой большой дестабилизирующей войне в Европе со времен Второй мировой войны", – сказал Кэмпбелл.

Кэмпбелл назвал помощь, которую Пекин оказывает России в течение последних 18-24 месяцев, "глубоко беспокоящей".

"Я хочу подчеркнуть, что то, что мы наблюдаем со стороны Китая в России, не является одноразовым случаем или парой компаний-изгоев, участвующих в поддержке России.

Это длительные, всеобъемлющие усилия, за которыми стоит руководство Китая, и которые направлены на оказание России всевозможной поддержки за кулисами, что позволит ей восстановить элементы своих вооруженных сил, свои ракеты дальнего радиуса действия, свои БПЛА, некоторые из своих возможностей отслеживать перемещения на поле боя, дальнобойную артиллерию и так далее", – сказал Кэмпбелл.

США ранее обвиняли Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине и предупреждали о санкциях за поддержку российской войны.

Но советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не располагает информацией о возможных фактах поставок оружия в Россию из Китая после того, как это предположил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.