Еврокомиссия ввела временные дополнительные пошлины на электромобили из Китая

В четверг, через девять месяцев после начала антидемпингового расследования, Еврокомиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая.

Об этом сообщила 4 июля пресс-служба комиссии, пишет "Европейская правда".

На основе расследования комиссия пришла к выводу, что цепь стоимости электромобилей в Китае пользуется несправедливым субсидированием, что создает угрозу экономических убытков для производителей электромобилей в ЕС.

Расследование также рассмотрело вероятные последствия и влияние этих мер на импортеров, пользователей и потребителей электромобилей в ЕС.

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Отныне индивидуальные пошлины для трех избранных китайских производителей составляют: для BYD – 17,4%; для Geely – 19,9%; для SAIC – 37,6%. Другие производители электромобилей в Китае, которые сотрудничали в рамках расследования ЕК, подлежат среднему таможенному сбору в размере 20,8%. Пошлина для других компаний, которые не сотрудничали, составляет 37,6%.

Эти временные пошлины будут применяться с 5 июля 2024 года в течение максимум четырех месяцев.

В этот срок должно быть принято финальное решение по окончательным пошлинам путем голосования государств-членов ЕС. Если это решение будет принято, оно будет действительным на период пяти лет.

В последние недели продолжаются контакты ЕС на техническом уровне с Китаем с целью достижения решения, которое соответствует нормам ВТО и адекватно решает проблемы, поднятые Европейским Союзом.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили или по крайней мере смягчить их, если полностью остановить эти меры будет невозможно.

Европейская комиссия в середине июня объявила, что с 4 июля введет пошлины на импорт китайских электромобилей.