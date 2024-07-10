Зеленский впервые встретился с новым премьером Британии, говорили о потребностях Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал о своей первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Об этом Стармер рассказал перед заседанием Евроатлантического совета, сообщает корреспондент ЕвроПравды.

Прибыв на саммит НАТО, Стармер сказал, что только что имел "очень хорошую встречу" с президентом Зеоленським, где "абсолютно четко указал, что смена правительства в Британии не имеет никакого значения для поддержки Украины"

Он сказал, что его политическая сила была единственной по поддержке еще находясь в Украине, а также вспомнил, что говорил с Зеленским по телефону сразу после обретения полномочий премьер-министра на прошлой неделе.

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По словам Стармера, во время разговора речь шла о дальнейших потребностях Украины.

"Для нас важно сегодня убедиться вместе с союзниками, что есть согласие относительно этой поддержки и что она должна быть усилена", – сказал премьер Британии.

"Это также месседж для Путина: решимость НАТО сильнее чем когда-либо, и НАТО единственный как никогда в истории и также абсолютно сознательный, чем является российская агрессия", – заявил Стармер.

Ранее Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.

На прошлой неделе лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

В тот же день он провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Там он заверил, что на саммите НАТО подтвердит "поддержку, которую мы будем иметь в этой стране и с нашими союзниками по Украине".

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.