Рішення саміту НАТО: повноцінне членство України стало незворотним

Лідери держав-членів Північноатлантичного альянсу одностайно підтримали нову риторику Альянсу щодо майбутнього вступу України до НАТО.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" у Вашингтоні.

У рішенні саміту окремий блок присвячений політичним відносинам з Україною, при цьому рішення є амбітнішим за минулорічну, Вільнюську декларацію. Ключова відмінність – детальне твердження про те, що повноцінне членство України в НАТО не має альтернатив.

"Ми будемо продовжуємо підтримувати (Україну) на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", – йдеться у документі. "Майбутнє України в НАТО", – підкреслює рішення.

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Як відомо, рішення НАТО ухвалюються лише у разі, якщо жодна держава не виступила проти жодного з його формулювань.

Як і анонсували посадовці Альянсу, декларація саміту також запроваджує термін "мосту до членства", який запропонували у США, однак рішення не розкриває його суть. Натомість Альянс "вітає прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо демократичних, економічних і безпекових реформ" і бере зобов’язання підтримувати "демократичні реформи та реформи сектору безпеки, які міністри закордонних справ країн НАТО продовжуватимуть оцінювати за допомогою адаптованої Річної національної програми".

Раніше президент Фінляндії пояснив, що вважає важливим послати сигнал Кремлю, що шлях України в НАТО незворотній.

Водночас частина союзників вважають, що Альянс має готувати ще амбітніше заяви – зокрема, президент Польщі Анджей Дуда хоче, щоб Україну запросили до НАТО на наступному саміті.

Читайте також про інші рішення, ухвалені у Вашингтоні щодо України, у статті Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.

Детально про рішення саміту дивіться у поясненнях ЄвроПравди з Вашингтона ""Членство без варіантів" для України – що це означає?"