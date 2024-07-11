Столтенберг назвал три причины, почему президент Трамп оставит США в составе НАТО

Генеральный секретарь НАТО не сомневается в том, что в случае вероятного избрания Дональда Трампа на пост нового президента США Соединенные штаты останутся в составе Альянса.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне после заседания Североатлантического совета, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Йенс Столтенберг подчеркнул: он рассчитывает, что США не только не будут выходить из состава НАТО, как некоторые опасаются, но и останутся ключевым союзником в составе Альянса.

Генсек подчеркнул: такое решение Трампа будет взвешенным, потому что для него есть три ключевые причины.

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"Первая причина – потому что сильное НАТО выгодно для безопасности США. США будут сильнее с сильным альянсом, объединяющим 32 государства. Россия не имеет за спиной такого союза, Китай не имеет такого союза", – пояснил он.

Столтенберг подчеркнул, что вместе с другими союзниками США будут экономически и военно мощнее. "США – это 25% мировой экономики, но вместе с партнерами это 50% мировой экономики, поэтому сильное НАТО – в интересах США", – пояснил он.

"Вторая причина – это то, что в США есть двухпартийная поддержка членства в НАТО. Все повторяют и в Сенате, и в Палате представителей, что США выгодно иметь сильный Альянс", – продолжил Столтенберг.

Он также привел третью причину – то, что в прошлом основной причиной критики со стороны Трампа был не Альянс сам по себе, "а то, что европейские союзники недостаточно инвестировали в безопасность". "В 2014 году только 3 государства в НАТО инвестировали 2%, 3 года назад таких союзников было 10, а сейчас 23 государства выполняют норму в 2%, и это количество растет", – напомнил генсек.

Как рассказывала ЕвроПравда, также Альянс решил создать структуру по оказанию помощи и тренировки для Украины. Кроме того, решение саммита НАТО объявило, что полноценное членство Украины стало необратимым.

Подробно о решении саммита смотрите в объяснениях ЕвроПравды из Вашингтона""Членство без вариантов" для Украины – что это значит?"