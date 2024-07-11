Зеленский встретился со спикером Джонсоном и делегацией Сената США

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майком Джонсоном и делегацией Сената США.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

По словам украинского лидера, ключевой темой разговора со спикером Палаты представителей от республиканцев стало укрепление украинско-американского сотрудничества.

I met with House Speaker @SpeakerJohnson. The key topic of our conversation was strengthening Ukrainian-American cooperation.



We discussed expectations for the NATO Summit and Ukraine's progress in implementing reforms on its path to joining the EU and NATO. Continued budgetary… pic.twitter.com/9YNWHZqYm0 Реклама: July 10, 2024

Президент добавил, что они также обсудили ожидания от саммита НАТО и прогресс Украины во внедрении реформ на пути к вступлению в ЕС и Североатлантический альянс.

"Для экономической устойчивости нашего государства важна дальнейшая бюджетная поддержка со стороны США. Мир должен остаться местом, где побеждают свобода и демократические ценности", – отметил Зеленский.

Перед этим глава государства провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером и лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом, а также сенаторами от обеих партий.

I had an important meeting with a US Senate delegation led by Democratic Leader @SenSchumer and Republican Leader @LeaderMcConnell, along with senators from both parties.



We discussed the current battlefield situation and American defense support. I informed them about Russia's… pic.twitter.com/vrfqfAfObx – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024

Президент указал, что они обсудили ситуацию на поле боя и американскую оборонную поддержку.

"Рассказал об усилении ракетного террора со стороны РФ против украинских городов и объектов критической инфраструктуры. Спасибо президенту США, обеим палатам Конгресса и обеим партиям, а также американскому народу за поддержку Украины", – резюмировал Зеленский.

Встреча президента Украины с Джонсоном состоялась на фоне обеспокоенности будущей поддержкой Киева со стороны США в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Ранее экс-президент Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины, при этом исказив факты, и заявил, что в случае победы сразу "решит вопрос" с этим.

Напомним также, что экс-президент поддержал ту версию проекта, которую в итоге приняли, и выразил поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону (читайте также Кто "заставил" Трампа дать оружие Украине?).

Зеленский в одном из последних интервью предупредил, что Трамп рискует "стать лузером", если бы он как президент США реализовал "мирный план" с принуждением Украины к уступкам агрессору.