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Зеленский встретился со спикером Джонсоном и делегацией Сената США

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Новости — Четверг, 11 июля 2024, 09:29 — Андрей Синявский

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майком Джонсоном и делегацией Сената США.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

По словам украинского лидера, ключевой темой разговора со спикером Палаты представителей от республиканцев стало укрепление украинско-американского сотрудничества.

Президент добавил, что они также обсудили ожидания от саммита НАТО и прогресс Украины во внедрении реформ на пути к вступлению в ЕС и Североатлантический альянс.

"Для экономической устойчивости нашего государства важна дальнейшая бюджетная поддержка со стороны США. Мир должен остаться местом, где побеждают свобода и демократические ценности", – отметил Зеленский.

Перед этим глава государства провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером и лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом, а также сенаторами от обеих партий.

Президент указал, что они обсудили ситуацию на поле боя и американскую оборонную поддержку.

"Рассказал об усилении ракетного террора со стороны РФ против украинских городов и объектов критической инфраструктуры. Спасибо президенту США, обеим палатам Конгресса и обеим партиям, а также американскому народу за поддержку Украины", – резюмировал Зеленский.

Встреча президента Украины с Джонсоном состоялась на фоне обеспокоенности будущей поддержкой Киева со стороны США в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Ранее экс-президент Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины, при этом исказив факты, и заявил, что в случае победы сразу "решит вопрос" с этим.

Напомним также, что экс-президент поддержал ту версию проекта, которую в итоге приняли, и выразил поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону (читайте также Кто "заставил" Трампа дать оружие Украине?).

Зеленский в одном из последних интервью предупредил, что Трамп рискует "стать лузером", если бы он как президент США реализовал "мирный план" с принуждением Украины к уступкам агрессору.

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