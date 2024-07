Зеленский встретился со спикером Джонсоном и делегацией Сената США

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майком Джонсоном и делегацией Сената США.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

По словам украинского лидера, ключевой темой разговора со спикером Палаты представителей от республиканцев стало укрепление украинско-американского сотрудничества.

I met with House Speaker @SpeakerJohnson. The key topic of our conversation was strengthening Ukrainian-American cooperation.



We discussed expectations for the NATO Summit and Ukraine's progress in implementing reforms on its path to joining the EU and NATO. Continued budgetary… pic.twitter.com/9YNWHZqYm0

