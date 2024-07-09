Союзник Трампа хочет, чтобы восточные страны НАТО тратили на оборону 10% ВВП

Элбридж Колби, которому прочат топ-должность в администрации Дональда Трампа в случае его победы не выборах президента США, заявил, что странам восточного фланга НАТО следует меньше ожидать от Вашингтона, если Трамп станет президентом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью изданию Politico.

Колби, бывший заместитель помощника министра обороны в первой администрации Трампа, заявил, что Соединенные Штаты имеют обязательства прийти на помощь странам НАТО, которые подверглись нападению, но это обязательство не означает, что Штаты должны бросить всю свою армию, например, на восточный фланг, в случае нападения России.

По словам Колби, странам восточного фланга Альянса необходимо тратить гораздо больше 2% ВВП – целевого показателя НАТО.

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"Я не думаю, что это очень впечатляет, что Литва тратит 3%, Эстония тратит 3%. На их месте я бы тратил 10%, если они серьезно относятся к угрозе со стороны россиян", – сказал он.

"Я думаю, что европейцы должны понять, что им нужно наращивать свои вооруженные силы как можно быстрее, насколько это возможно", – добавил Колби.

"Мое личное мнение заключается в том, что мы должны направить значительные имеющиеся силы на оборону восточных стран НАТО, не уменьшая при этом нашу способность (защищать) первую островную цепь, в этом случае Тайвань", – сказал он.

Колби выделил "ключевые возможности", такие как дальнобойные удары, логистика, командный контроль, боеприпасы и противовоздушная оборона, как сферы, в которых США должны сосредоточиться в Азии, а не в Европе.

"Это важнейшие активы, но это также и наиболее дефицитные активы", – сказал он.

Стоит отметить, расходы США на оборону в 2023 году составляли 3,49% ВВП.

В прошлом Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Трамп также заявлял, что США под его руководством "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно".