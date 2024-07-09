Глава МИД Грузии считает, что страна до сих пор движется в Евросоюз

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заверил, что Грузия продолжает процесс вступления в Евросоюз, несмотря на решение ЕС заморозить 30 миллионов евро на поддержку оборонного сектора Грузии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Online".

По мнению главы МИД, эти решения приняты на микроуровне и никоим образом не помешают стремлению Грузии к европейской интеграции.

"Грузии необходимо еще больше укрепить свой оборонный потенциал, чтобы мы могли лучше справляться с этими угрозами, поэтому мы надеемся, что подобные решения очень скоро вернутся на прежний уровень, и продолжим сотрудничать с ЕС в этом направлении", – убежден Дарчиашвили.

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Он добавил, что в целом сотрудничество между Грузией и ЕС основано на соглашении об ассоциации. По его словам, Тбилиси последовательно выполняет эти обязательства, и он бы "не стал использовать ту очень резкую оценку, которую дал посол ЕС".

"Грузия не остановила ни одного процесса. Грузия последовательно продолжает программу реформ. Грузия последовательно выполняет свои обязательства перед ЕС, что, безусловно, приведет нас к нашей главной цели – полноправному членству в Евросоюзе", – считает глава МИД.

Дарчиашвили напомнил, что у Тбилиси были трудности с получением статуса кандидата в члены ЕС, "хотя мы сделали все, чтобы страна получила статус".

"Я испытываю аналогичный оптимизм в отношении того, что мы очень скоро начнем переговоры. Переговоры – это очень долгий и трудный процесс, однако мы готовы необратимо вести Грузию по пути европейской интеграции", – резюмировал он.

Ранее депутат от "Грузинской мечты" Бека Давитулиани, комментируя заявление посла ЕС в Грузии о приостановлении процесса вступления Грузии в ЕС, сказал, что в этом нет "ничего страшного".

Напомним, посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что сейчас вступление Грузии в ЕС приостановлено из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".

Герчинский также сообщил, что Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, выделенных на поддержку Сил обороны Грузии.

Саммит лидеров ЕС в июне заявил, что нынешний курс грузинских властей ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приводит к остановке процесса вступления.