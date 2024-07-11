В НАТО объяснили, что будет с "Рамштайном" после создания новой структуры для помощи Украине

В НАТО объяснили, что новая структура по оказанию помощи и тренировки для Украины не заменяет собой Контактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", сообщил чиновник НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне.

Он отметил, что новая структура является отдельной от "Рамштайн". Он также подчеркнул дипломатический характер Контактной группы.

"Это не замена Контактной группы. Контактная группа – это эффективный дипломатический форум под руководством главы Пентагона Ллойда Остина, где обсуждают потребности Украины, страны объявляют о своих взносах", – пояснил чиновник.

Реклама:

Он пояснил, что Контактная группа продолжит свои ежемесячные встречи и останется под контролем США.

Целью новой структуры является предоставление Украине помощи в сфере безопасности на долговременной основе, обеспечение усиленной, предсказуемой и согласованной поддержки.

Новая структура будет координировать оказание помощи и учений.

В ответ на вопрос о возможном переизбрании Дональда Трампа и его возможном решении о прекращении военной помощи Украине, чиновник НАТО вспомнил слова генсека Альянса Йенса Столтенберга

Он заявил, что не сомневается в том, что в случае вероятного избрания Дональда Трампа на пост нового президента США Соединенные Штаты останутся в составе Альянса.