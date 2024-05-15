Число погибших на польской шахте выросло до трех

В Польше подтвердилась гибель третьего горняка из тех, которые считались пропавшими после толчков на шахте в Силезии, поисково-спасательная операция завершена.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На шахте в Мысловице, где в ночь на вторник произошли толчки и обвал породы, нашли мертвым последнего из горняков, судьба которых после аварии оставалась неизвестной.

Погибшего нашли утром в среду. В течение второй половины суток во вторник спасательные команды долго добирались туда, где видели свет от его фонаря. Из-за ряда технических проблем, в том числе накопления воды, это заняло много времени.

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Напомним, всего в зоне несчастного случая на момент происшествия работали 15 горняков, из них четверо не вышли и считались пропавшими без вести. Одного из них удалось спасти, после того двух других нашли мертвыми и продолжили поиски последнего.

Это второй роковой инцидент на этой шахте за 2024 год, предыдущий произошел 17 апреля, когда в результате похожей ситуации один горняк погиб и восемь пострадали.

В ночь на 10 мая на другой шахте погиб горняк, упав в конвейер.