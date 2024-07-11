Авария на шахте в польской Силезии: один горняк погиб, еще одного пытаются спасти

Спасатели подтвердили гибель одного из двух горняков на шахте возле польского города Рыдултовы, которые оказались заблокированными после подземного толчка.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

После начала спасательной операции 76 горняков успешно эвакуировали из-под земли, но двое остались в ловушке. Одного из них нашли поздно вечером и продолжили транспортировать на поверхность.

На вечерней конференции директор производственного офиса Польской горнодобывающей группы Дамиан Боргель сообщил, что его вытащили, но врачи констатировали его смерть. Шахтеру был 41 год, по специальности он проработал 21 год.

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Местонахождение второго горняка пока неизвестно. Из-за сейсмической опасности спасательную операцию дважды прерывали, сейчас она продолжается снова.

17 шахтеров из числа эвакуированных доставили в больницы. Президент Польской горнодобывающей группы Лешек Петрашек сообщил, что восемь из тех, кого доставили в больницу, уже выписали, а одного, вероятно, выпишут завтра.

Сильный высокоэнергетический толчок в шахте произошел в четверг утром на глубине 1200 метров под землей. На место происшествия выехали более 10 горноспасательных команд, также туда отправили три вертолета Воздушной спасательной службы Польши и поисковых собак.

Рыдултовы – одна из старейших шахт каменного угля в Верхней Силезии. Она начала работать в 1792 году. Сейчас на ней работают более двух тысяч шахтеров. Добыча угля запланирована до 2043 года.