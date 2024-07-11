Аварія на шахті в польській Сілезії: один гірник загинув, ще одного намагаються врятувати

Рятувальники підтвердили загибель одного з двох гірників на шахті біля польського міста Ридултови, які опинились заблокованими після підземного поштовху.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Після початку рятувальної операції 76 гірників успішно евакуювали з-під землі, але двоє залишилися в пастці. Одного з них знайшли пізно ввечері і продовжили транспортувати на поверхню.

На вечірній конференції директор виробничого офісу Польської гірничодобувної групи Даміан Боргєль повідомив, що його витягли, але лікарі констатували його смерть. Шахтарю був 41, за фахом він пропрацював 21 рік.

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Місцепербування другого гірника поки що невідоме. Через сейсмічну небезпеку рятувальну операцію двічі переривали, наразі вона триває знову.

17 шахтарів з-поміж евакуйованих доставили до лікарень. Президент Польської гірничодобувної групи Лешек Пєтрашек повідомив, що вісьмох з тих, кого доставили до лікарні, вже виписали, а одного, ймовірно, випишуть завтра.

Сильний високоенергетичний поштовх у шахті стався в четвер уранці на глибині 1200 метрів під землею. На місце події виїхали понад 10 гірничорятувальних команд, також туди відправили три вертольоти Повітряної рятувальної служби Польщі та пошукових собак.

Ридултови – одна з найстаріших шахт кам'яного вугілля у Верхній Сілезії. Вона почала працювати в 1792 році. Зараз на ній працюють понад дві тисячі шахтарів. Видобуток вугілля заплановано до 2043 року.