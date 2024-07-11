ГА ООН рассмотрит резолюцию Украины по ядерной безопасности – в продолжение Саммита мира

На рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН выносят подготовленный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, который готовы поддержать еще десятки стран – в продолжение пункта о ядерной безопасности в "формуле мира".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

11 июля Генассамблея ООН будет рассматривать проект резолюции "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС", который вносит Украина вместе с десятками партнерских стран, готовых его поддержать.

Анонс ‼️ 11 липня Україна разом з десятками країн-коспонсорів* виносить на розгляд Генеральної Асамблеї ООН проєкт резолюції "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС".



Невдовзі після Саміту про мир для України у Швейцарії ГА ООН розгляне… pic.twitter.com/vwTjrEHfSo Реклама: July 11, 2024

Сергей Кислица напомнил, что вопрос ядерной безопасности был одним из ключевых в обсуждении первого Саммита мира в Швейцарии в прошлом месяце.

"В проекте резолюции Генассамблеи напоминается, что на саммите отмечалось, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде и что украинские атомные электростанции и установки, в частности ЗАЭС, должны оставаться под полным суверенным контролем Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ. Спасибо странам, которые еще до голосования поддержали проект и стали его коспонсорами", – рассказал он.

В настоящее время проект собираются поддержать такие страны как Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Япония, Италия, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Микронезия (Федеральные Штаты), Нидерланды, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Тонга, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Вануату.

Заседание начнется ориентировочно в 22:30 по киевскому времени.

Напомним, после саммита президент Владимир Зеленский заявил, что дискуссия по трем вопросам, которые тогда определили для обсуждения – ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также возвращение пленных и депортированных детей – может иметь результатом "абсолютно практические шаги".

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