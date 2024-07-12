Мэр Будапешта, поддерживающий Украину, выиграл выборы с отрывом в 293 голоса после пересчета

Либеральный и оппозиционный к правительству Виктора Орбана мэр Будапешта Гергей Корачонь остался победителем выборов городского главы венгерской столицы после назначенного судом пересчета голосов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило венгерское издание Telex.

Таким образом Корачонь будет работать в должности второй срок после того, как пересчет голосов подтвердил его победу над соперником, которого поддержал премьер-министр Виктор Орбан.

Преимущество Корачоня, который возглавляет венгерскую столицу с 2019 года, после пересчета голосов выросло с минимального 41 голоса до 293 – при том, что в голосовании приняли участие более 700 тысяч избирателей.

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Его оппонентом был Давид Витези, эксперт по вопросам транспорта, работавший в правительстве Орбана.

Орбан стремился получить контроль над либерально настроенным Будапештом.

На выборах мэра снятие в последнюю минуту кандидата от "Фидес" и решение премьер-министра поддержать Витези, которого поддерживала другая партия, создало путаницу, которая привела к большому количеству недействительных голосов, поскольку бюллетени для голосования к тому времени уже были напечатаны.

Суд распорядился провести повторный подсчет.

Второй срок Корачоня на посту мэра начнется в октябре.

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