МИД Польши отзывает более 50 послов, назначенных предыдущей властью

Министр иностранных дел Радослав Сикорский 13 марта принял решение прекратить миссии более 50 послов и отозвать более десятка кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством ведомства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении польского МИД.

Ведомство объяснило необходимость замены руководителей посольств Польши тем, что это "служит цели лучшей, профессиональной реализации сложных вызовов, стоящих сегодня перед польской внешней политикой".

Как напоминает Onet, после прихода к власти премьера Польши Дональда Туска он заключил с президентом Анджееи Дудой – который имеет полномочия утверждать послов – соглашение об обновлении дипломатического персонала, назначенного предыдущей властью "Права и справедливости".

В обмен правительство Туска обещало не увольнять "некоторых бывших коллег" Дуды на дипломатических должностях. По данным Onet, речь шла о послах Польши в ООН, Румынии, Китае и Ватикане. Но премьер Польши накануне заявил, что президент "скорее отказался от сотрудничества", поэтому глава польского МИД Радослав Сикорский принял кадровые решения относительно послов.

По данным Gazeta Wyborcza, причиной могло стать желание Дуды влиять на назначение послов в ключевых для Польши партнерах – США, Франции и НАТО. Президент тормозил предложенных МИД претендентов на эти должности.

Ранее стало известно, что президент Дуда может заблокировать кандидатуру на еврокомиссара от Польши в новом составе Еврокомиссии, которую предложит правительство Дональда Туска.