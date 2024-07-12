Мэрия Будапешта специальным указом поселила у себя кошку

Глава финансового управления Будапешта Томаш Шамадо издал указ о кошке, обнаруженной на территории мэрии, который предоставляет животному официальный статус и финансирование.

Внимание на указ обратил портал 444.hu, сообщает "Европейская правда".

Согласно указу Шамада, мэрия Будапешта предоставила приют кошке "с белым мехом и рыжим хвостом" и официально разрешила "жить на территории мэрии".

ФОТО: МЭРИЯ БУДАПЕШТА

К тому же, документ прямо запрещает "любым другим котам, кроме упомянутого, проживать" на территории мэрии венгерской столицы, и регламентирует статью бюджета города, из которой финансируется содержание животного.

Реклама:

В комментарии порталу Telex в мэрии Будапешта сообщили, что кошка появилась в саду неподалеку несколько недель назад. Там уточнили, что животное на самом деле еще котенок, ему около шести месяцев.

Известным котом, который живет в официальном здании, является Ларри, постоянный житель Даунинг-стрит.

В этом году сообщалось, что Стамбульский аэропорт запустил пилотный проект, который имеет целью снять стресс и тревогу у пассажиров с помощью собак.