Мэрия Будапешта специальным указом поселила у себя кошку
Новости — Пятница, 12 июля 2024, 21:19 —
Глава финансового управления Будапешта Томаш Шамадо издал указ о кошке, обнаруженной на территории мэрии, который предоставляет животному официальный статус и финансирование.
Внимание на указ обратил портал 444.hu, сообщает "Европейская правда".
Согласно указу Шамада, мэрия Будапешта предоставила приют кошке "с белым мехом и рыжим хвостом" и официально разрешила "жить на территории мэрии".
К тому же, документ прямо запрещает "любым другим котам, кроме упомянутого, проживать" на территории мэрии венгерской столицы, и регламентирует статью бюджета города, из которой финансируется содержание животного.
В комментарии порталу Telex в мэрии Будапешта сообщили, что кошка появилась в саду неподалеку несколько недель назад. Там уточнили, что животное на самом деле еще котенок, ему около шести месяцев.
Известным котом, который живет в официальном здании, является Ларри, постоянный житель Даунинг-стрит.
В этом году сообщалось, что Стамбульский аэропорт запустил пилотный проект, который имеет целью снять стресс и тревогу у пассажиров с помощью собак.