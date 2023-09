Кот Ларри иронично прокомментировал слухи о своем недомогании

Даунинг-стрит в понедельник отреагировала на распространенные в СМИ сообщения о якобы серьезной болезни кота Ларри – главного мышелова резиденции британского премьер-министра.

Об этом представитель Даунинг-стрит сказал в комментарии британскому каналу ITV, сообщает "Европейская правда".

Представитель британского правительства сказал, что Ларри "счастлив и здоров".

В официальном аккаунте мышелова Даунинг-стрит в Twitter (X) появилось ироничное сообщение: "Я здоров, но попробуйте быть счастливым, прожив с пятью премьер-министрами от Консервативной партии".

Аккаунт также ранее выложил отрывок из передачи BBC, где обсуждалось здоровье Ларри.

Thought I’d best make an appearance on BBC News to reassure you all that I’m alive and kicking x https://t.co/VWZ17ETQYG