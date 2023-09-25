Кот Ларри иронично прокомментировал слухи о своем недомогании

Даунинг-стрит в понедельник отреагировала на распространенные в СМИ сообщения о якобы серьезной болезни кота Ларри – главного мышелова резиденции британского премьер-министра.

Об этом представитель Даунинг-стрит сказал в комментарии британскому каналу ITV, сообщает "Европейская правда".

Представитель британского правительства сказал, что Ларри "счастлив и здоров".

В официальном аккаунте мышелова Даунинг-стрит в Twitter (X) появилось ироничное сообщение: "Я здоров, но попробуйте быть счастливым, прожив с пятью премьер-министрами от Консервативной партии".

Аккаунт также ранее выложил отрывок из передачи BBC, где обсуждалось здоровье Ларри.

Thought I’d best make an appearance on BBC News to reassure you all that I’m alive and kicking x https://t.co/VWZ17ETQYG — Larry the Cat (@Number10cat) September 24, 2023

Накануне британский таблоид The Sun сообщил со ссылкой на "источники", что 16-летний кот уже некоторое время "серьезно нездоров".

Ларри появился на Даунинг-стрит в 2011 году. Кота забрал в резиденцию тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. С тех пор кот постоянно живет в резиденции британских премьеров.

Официально в обязанности Ларри входят приветствие гостей дома, "проверка антикварной мебели на предмет качества сна", а также "обдумывание решения проблемы заселения дома мышами".