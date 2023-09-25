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Кот Ларри иронично прокомментировал слухи о своем недомогании

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Понедельник, 25 сентября 2023, 19:05

Даунинг-стрит в понедельник отреагировала на распространенные в СМИ сообщения о якобы серьезной болезни кота Ларри – главного мышелова резиденции британского премьер-министра.

Об этом представитель Даунинг-стрит сказал в комментарии британскому каналу ITV, сообщает "Европейская правда".

Представитель британского правительства сказал, что Ларри "счастлив и здоров".

В официальном аккаунте мышелова Даунинг-стрит в Twitter (X) появилось ироничное сообщение: "Я здоров, но попробуйте быть счастливым, прожив с пятью премьер-министрами от Консервативной партии".

Аккаунт также ранее выложил отрывок из передачи BBC, где обсуждалось здоровье Ларри.

Накануне британский таблоид The Sun сообщил со ссылкой на "источники", что 16-летний кот уже некоторое время "серьезно нездоров".

Ларри появился на Даунинг-стрит в 2011 году. Кота забрал в резиденцию тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. С тех пор кот постоянно живет в резиденции британских премьеров.

Официально в обязанности Ларри входят приветствие гостей дома, "проверка антикварной мебели на предмет качества сна", а также "обдумывание решения проблемы заселения дома мышами".

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Великобритания