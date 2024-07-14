Трамп выступил с заявлением после покушения: Я никогда не сдамся
Бывший президент США Дональд Трамп распространил короткое заявление после инцидента со стрельбой на предвыборном митинге в поселке Батлер штата Пенсильвания.
Сообщение Трампа приводит телеканал CNN, пишет "Европейская правда".
Дональд Трамп направил письмо с коротким посланием после того, как получил легкое ранение в результате стрельбы.
"Это послание от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся!", – написал он.
Письмо было подписано его подписью.
Напомним, на предвыборном митинге в США произошел инцидент со стрельбой, во время которого пострадал Дональд Трамп.
Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы, после чего Трамп упал. Его сразу прикрыли охранники, а когда Трамп поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.
Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.
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