СМИ: Германия планирует заказать более 100 колесных гаубиц

Германия планирует заказать более 100 самоходных гаубиц Boxer у франко-немецкой оборонной компании KNDS.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Собеседники агентства рассказали, что немецкое министерство обороны стремится получить одобрение заказа от законодателей в парламентском бюджетном комитете в последние три месяца этого года.

Начальная поставка из около 80 единиц для немецкого Бундесвера будет стоить около 2 миллиардов евро.

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Контракт будет включать возможность на около 200 дополнительных гаубиц, чтобы Великобритания и другие союзники по НАТО могли потенциально приобрести некоторые из них для своих вооруженных сил.

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Олаф Шольц пообещал расширить и усовершенствовать вооруженные силы Германии и объявил о создании специального фонда, финансируемого за счет долговых обязательств, в размере 100 миллиардов евро.

Он также пообещал, что Германия выполнит целевой показатель НАТО – тратить не менее 2% ВВП на оборону в долгосрочной перспективе, даже после того, как фонд будет исчерпан после 2027 года.

Ранее Румыния объявила о планах приобрести у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки K9 Thunder.

Самоходные гаубицы из Южной Кореи ранее закупили для своих войск, в частности, Польша и Эстония.