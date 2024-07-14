ЗМІ: Німеччина планує замовити понад 100 колісних гаубиць

Німеччина планує замовити понад 100 самохідних гаубиць Boxer у франко-німецької оборонної компанії KNDS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Співрозмовники агентства розповіли, що німецьке міністерство оборони прагне отримати схвалення замовлення від законодавців у парламентському бюджетному комітеті в останні три місяці цього року.

Початкова поставка з близько 80 одиниць для німецького Бундесверу коштуватиме близько 2 мільярдів євро.

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Контракт включатиме можливість на близько 200 додаткових гаубиць, щоб Велика Британія та інші союзники по НАТО могли потенційно придбати деякі з них для своїх збройних сил.

Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Олаф Шольц пообіцяв розширити і вдосконалити збройні сили Німеччини і оголосив про створення спеціального фонду, що фінансується за рахунок боргових зобов'язань, у розмірі 100 мільярдів євро.

Він також пообіцяв, що Німеччина виконає цільовий показник НАТО – витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону в довгостроковій перспективі, навіть після того, як фонд буде вичерпано після 2027 року.

Раніше Румунія оголосила про плани придбати у Південної Кореї самохідні артилерійські установки K9 Thunder.

Самохідні гаубиці з Південної Кореї раніше закупили для своїх військ, зокрема, Польща та Естонія.