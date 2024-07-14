В Литве полиция обнаружила фургон с большой группой нелегалов

Литовская полиция остановила в городе Утена фургон Fiat Ducato, в котором обнаружили большую группу нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По информации полиции, фургоном управлял гражданин Румынии 2001 года рождения.

Во время проверки в грузовом отсеке проверяющие обнаружили пятерых граждан Ирана и 13 граждан Афганистана.

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Всех задержанных передали пограничной службе, начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей.

По предварительным данным, автомобиль с нелегалами прибыл из Латвии.

Если эта информация подтвердится, то, согласно процедуре, их вернут в Латвию.

Предполагается, что нелегалы собирались транзитом через Литву и Польшу пробраться в страны Западной Европы.

Ранее на этой неделе четверо мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш на надувной лодке из Франции в Великобританию.

Ранее стало известно, что количество искателей убежища, которые попали в Великобританию на малых лодках через пролив Ла-Манш 18 июня, достигло максимума с ноября 2022 года.