В Литве полиция обнаружила фургон с большой группой нелегалов
Литовская полиция остановила в городе Утена фургон Fiat Ducato, в котором обнаружили большую группу нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
По информации полиции, фургоном управлял гражданин Румынии 2001 года рождения.
Во время проверки в грузовом отсеке проверяющие обнаружили пятерых граждан Ирана и 13 граждан Афганистана.
Всех задержанных передали пограничной службе, начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей.
По предварительным данным, автомобиль с нелегалами прибыл из Латвии.
Если эта информация подтвердится, то, согласно процедуре, их вернут в Латвию.
Предполагается, что нелегалы собирались транзитом через Литву и Польшу пробраться в страны Западной Европы.
Ранее на этой неделе четверо мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш на надувной лодке из Франции в Великобританию.
Ранее стало известно, что количество искателей убежища, которые попали в Великобританию на малых лодках через пролив Ла-Манш 18 июня, достигло максимума с ноября 2022 года.