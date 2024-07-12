При попытке пересечь Ла-Манш на лодке погибли 4 мигранта

Четверо мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш на надувной лодке из Франции в Великобританию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Согласно заявлению местной префектуры, трагедия произошла после того, как судно с мигрантами перевернулось и получило пробоину у побережья Булонь-сюр-Мер на севере Франции.

При этом 63 человека спасла французская береговая охрана.

Реклама:

Префектура заявила, что патрульный катер ВМС Франции заметил переполненную лодку рано утром в пятницу, когда она дрейфовала у французского побережья, из-за чего несколько человек оказались в воде, а другие цеплялись за разбитое судно.

К поискам присоединились корабли ВМС, рыболовное судно и вертолет ВМС. Выживших доставили на берег в Булони, где им оказали медицинскую помощь и временное убежище, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что количество искателей убежища, которые попали в Великобританию на малых лодках через пролив Ла-Манш 18 июня, достигло максимума с ноября 2022 года.

Позже французские власти заявили, что более 150 мигрантов, которые пытались добраться до Великобритании, были спасены с перегруженных лодок в Па-де-Кале и возвращены во Францию.

На днях новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что отказывается от противоречивого плана консерваторов по депортации искателей убежища в Руанду.

Центральным элементом иммиграционной политики консерваторов стал план депортации искателей убежища из Британии в Руанду, который должен сдерживать мигрантов. Он пока еще не вступил в силу.

В свою очередь Лейбористская партия вместо депортации в Руанду предлагает создать Командование пограничной безопасности, которое объединит сотрудников полиции, внутренней разведки и прокуратуры для сотрудничества с международными организациями с целью прекращения незаконного пересечения мигрантами границы.