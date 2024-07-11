В Латвии на три года осудили прокремлевскую активистку

Суд в Латвии приговорил прокремлевскую активистку Елену Крейле к трем годам лишения свободы за прославление агрессии России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Крейле судили за прославление совершенных РФ преступлений: в окнах ее дома регулярно видят российский флаг и другие декорации в поддержку РФ. Также в ее окне можно было увидеть надпись "Путин – мой друг".

Ей предъявили обвинения в оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

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Ранее Крейле получила условное наказание в виде одного года лишения свободы за оправдание совершенных РФ военных преступлений, но прокуратура не согласилась с тяжестью наказания и обжаловала этот приговор.

Следователи возбудили дело из-за того, что активистка регулярно появлялась в публичных местах, выражая поддержку агрессии РФ против Украины с помощью предметов одежды или аксессуаров.

Ранее в латвийском Даугавпилсе возле объектов с ограниченным доступом задержали гражданина России, запускавшего дрон.

Перед тем в Латвии сообщили об инциденте, который произошел ночью 2 июня в Риге, когда двое мужчин сорвали флаг Украины.

Еще ранее стало известно, что государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения за публичную поддержку в центре Риги военных преступлений России и прославление хозяина Кремля Владимира Путина.

Также латвийская государственная полиция задержала двух граждан Латвии, которые весной сорвали украинский флаг с одного из зданий в Риге.