СМИ: На войне погиб третий доброволец из Эстонии

На фронте на Луганщине погиб эстонец Мартин Яагер, который воевал в рядах сил обороны Украины.

Об этом сообщает эстонское Postimees, пишет "Европейская правда".

Мартин Яагер (Martin Jääger) погиб 22 июня в районе села Райгородка, что под Сватовым, на границе Харьковской и Луганской областей. Это третий эстонец, который погиб, защищая Украину. Издание отмечает, что он воевал в рядах 3-й штурмовой бригады.

Мартин Яагер во время миссии в Афганистане 11 лет назад. Фото: Erik Tikan

42-летний Яагер до полномасштабной войны был профессиональным военным эстонской армии. Он более 10 лет был в рядах элитного подразделения, с 2013 года участвовал в миссии в Афганистане.

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Воевать за Украину Яагер приехал больше года назад и за это время побывал в разных подразделениях, в Третью штурмовую он пришел около месяца назад.

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В феврале 2024 года на войне погиб первый доброволец из Литвы Тадас Тумас, его с почестями похоронили в Вильнюсе.