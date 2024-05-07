На войне в Украине погибли еще двое грузинских добровольцев
Новости — Вторник, 7 мая 2024, 21:30 —
Еще двое граждан Грузии, которые как добровольцы стали на защиту Украины после начала полномасштабной войны России, погибли в результате боевых действий.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В добровольческом подразделении "Черный орел" 7 мая сообщили о гибели двух своих бойцов – Давида Гогадзе и Бесо Ломидзе.
"Отряд "Черный орел" выражает соболезнования семьям, которые понесли большую потерю. Борьба продолжается до последней капли крови, до последнего вздоха!" – добавили там.
Многие грузинские добровольцы воюют в Украине с первых дней полномасштабного российского вторжения. По неподтвержденной информации, которую приводит "Эхо Кавказа", их количество достигает 1500.
На стороне Украины грузинские бойцы воюют, в частности, в составе четырех подразделений – "Грузинский легион", "Кавказский легион", "Тбилиси" и "Черный орел". С начала полномасштабного вторжения России известно о гибели более 60 грузинских бойцов.
Накануне стало известно, что на Авдеевском направлении погиб боец грузинского добровольческого подразделения "Черный орел" Сосо Гугутишвили.