В Молдове полиция раскрыла схему незаконной миграции из Украины

Пограничная полиция Молдовы 15 июля задержала мужчину, причастного к организации схемы незаконной миграции граждан Украины в страны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет "Европейская правда".

Задержание состоялось 8 июля. Мужчина вместе с группой людей, в которую входили граждане Украины и Молдовы, создали преступную схему, в рамках которой "осуществляли трансграничную преступную деятельность за денежное вознаграждение".

Следствие установило, что в течение 20-21 июня 15 украинским мигрантам помогли незаконно пересечь границу в грузовом автомобиле-рефрижераторе за вознаграждение в размере $8000 с каждого.

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Впоследствии пятерых человек задержанный забрал на личном авто и переправил в Кишинев.

25 июня двое граждан Украины появились на пограничном пункте пропуска "Скулень" на выезде из Молдовы и рассказали подробности о том, как, каким образом и когда они прибыли в страну.

Гражданина Молдовы задержали на 72 часа и впоследствии отправили под домашний арест на 20 дней. Автомобиль, который использовался для незаконной перевозки украинцев, изъяли и конфисковали.

"Следственные действия по делу продолжаются с целью установления всех причастных лиц и выяснения всех обстоятельств", – добавили в Пограничной полиции Молдовы.

Напомним, в июне в Молдове пограничники задержали пятерых граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу.

В начале июня румынские правоохранители задержали гражданина Украины при попытке дать 20 тысяч долларов таможенникам в порту Констанца, чтобы ему разрешили беспошлинно ввезти в страну контейнер с обувью.

В мае молдавские пограничники задержали трех граждан Украины, которые пытались пересечь Прут на надувной лодке.