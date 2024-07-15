В Молдові поліція розкрила схему незаконної міграції з України

Прикордонна поліція Молдови 15 липня затримала чоловіка, причетного до організації схеми незаконної міграції громадян України до країн ЄС.

Про це повідомляє пресслужба відомства, пише "Європейська правда".

Затримання відбулось 8 липня. Чоловік разом із групою осіб, до якої входили громадяни України та Республіки Молдова, створили добре організовану злочинну схему.

Вони здійснювали транскордонну злочинну діяльність за грошову винагороду.

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Слідство встановило, що в період з 20 по 21 червня 2024 року для 15 українських мігрантів було організовано незаконний перетин кордону за допомогою вантажного автомобіля-рефрижератора за винагороду в розмірі 8 тисяч доларів за особу.

Згодом п'ятьох осіб затриманий забрав на своєму особистому автомобілі та переправив до Кишинева.

25 червня двоє громадян України з'явилися на прикордонному пункті пропуску "Скулень" на виїзді з Молдови і розповіли подробиці про те, як, яким чином і коли вони прибули до країни.

Громадянин Молдови був затриманий на 72 години і згодом поміщений під домашній арешт на 20 днів судом міста Унгени.

Відповідно до встановлених законом процедур, автомобіль, який використовувався для незаконного перевезення українців, був вилучений та конфіскований.

Слідчі дії у справі тривають з метою встановлення всіх причетних осіб та з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, у червні у Молдові прикордонники затримали п’ятьох громадян України, які намагались незаконно перетнути кордон.

На початку червня румунські правоохоронці затримали громадянина України під час спроби дати 20 тисяч доларів митникам у порту Констанца, щоб йому дозволили безмитно ввезти в країну контейнер з взуттям.

У травні молдовські прикордонники затримали трьох громадян України, які намагались перетнути Прут на надувному човні.