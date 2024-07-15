Трамп потребовал закрытия всех дел против него

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник отреагировал на закрытие его дела о секретных документах и призвал аналогично закрыть другие дела, начатые против него.

Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп начал свой комментарий с упоминания о покушении, произошедшем на его предвыборном мероприятии в субботу.

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"В то время как я работаю для объединения нашего государства после ужасных событий в субботу, это снятие незаконного обвинения во Флориде должно быть лишь первым шагом, за которым быстро последует закрытие всех дел об охоте на ведьм", – написал Дональд Трамп.

Трамп в очередной раз без всяких доказательств заявил, что все обвинения против него – это "политические атаки".

"Министерство юстиции демократов координировало все эти политические атаки, которые являются заговором с целью вмешательства в выборы против политического оппонента Джо Байдена, меня. Давайте объединимся, чтобы положить конец использованию нашей системы правосудия как оружия и вернем Америке величие!" – написал Трамп.

Окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон в понедельник, 15 июля, постановила закрыть федеральное дело против Дональда Трампа в отношении ненадлежащего хранения секретных документов.

Это дело касается ненадлежащего хранения экс-президентом США секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.