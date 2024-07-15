Трамп зажадав закриття усіх справ проти нього

Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок відреагував на закриття його справи про секретні документи й закликав аналогічно закрити інші справи, розпочаті проти нього.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп почав свій коментар із згадки про замах, що стався на його передвиборчому заході в суботу.

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"У той час як я рухаюся далі в об'єднанні нашої нації після жахливих подій в суботу, це зняття незаконного звинувачення у Флориді має бути лише першим кроком, за яким швидко послідує закриття усіх справ про полювання на відьом", – написав Дональд Трамп.

Трамп вчергове без жодних доказів заявив, що всі звинувачення проти нього – це "політичні атаки".

"Департамент юстиції демократів координував усі ці політичні атаки, які є змовою з метою втручання у вибори проти політичного опонента Джо Байдена, мене. Об'єднаємося, щоб покласти край використанню нашої системи правосуддя як зброї і повернімо Америці велич!", – написав Трамп.

Окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон у понеділок, 15 липня, постановила закрити федеральну справу проти Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів.

Ця справа стосується неналежного зберігання експрезидентом США секретних документів у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.