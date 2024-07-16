Из-за пожаров в Болгарии и Северной Македонии ЕС активировал свой спецмеханизм

ЕС задействовал свой Механизм гражданской защиты в ответ на срочные просьбы о помощи в борьбе с сильными лесными пожарами от Северной Македонии и Болгарии.

Об этом сообщили в Генеральном директорате ЕК по вопросам гражданской защиты и операций по оказанию гуманитарной помощи, пишет "Европейская правда".

Северная Македония получит в помощь один вертолет от Сербии, два вертолета от Словении, два самолета и один вертолет от Турции, а также один самолет из пожарного флота ЕС из Хорватии.

Болгария также получит два вертолета из Чехии, один из них – из пожарного флота ЕС.

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Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации продолжает внимательно следить за ситуацией, обеспечивая быстрое развертывание дальнейшей помощи в случае необходимости.

Этим летом Еврокомиссия собрала специализированный флот пожарных самолетов и вертолетов и заранее разместила пожарных по всей Европе.

556 пожарных из 12 стран размещены в ключевых точках Европы этим летом, таких как Франция, Греция, Португалия и Испания, готовые помочь местным пожарным бригадам.

Напомним, накануне стало известно, что на фоне пожаров, вызванных летней жарой, Северная Македония попросила о пожарных вертолетах, в частности, в Сербии.

А в Румынии из-за сильной жары количество звонков на номер службы экстренной помощи достигло почти 100 тысяч.