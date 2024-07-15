В Румынии зафиксировали почти 100 тысяч звонков в службу помощи из-за жары
Из-за сильной жары количество звонков на номер службы экстренной помощи в Румынии достигло почти 100 тысяч.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.
По всей стране операторы службы экстренной помощи Румынии (STS) обработали 96 597 звонков, только в столице Бухаресте за один день их количество достигло более тысячи.
Врачи ожидают, что количество пострадавших от жары будет расти, особенно после того, как температура достигала 42 градусов по Цельсию.
Согласно сообщению STS, в течение выходных с 12 по 14 июля большинство звонков касались чрезвычайных ситуаций, относящихся к компетенции бригад скорой помощи и аварийно-спасательных служб.
Из общего количества 59 571 вызов, которые были экстренными, 44,07% составляли медицинские ситуации, что составляет 26 250 случаев. Больше всего звонков зафиксировали в воскресенье – 7 475.
В минувшие выходные нагрузка на службу экстренной помощи была наибольшей в уездах Бухарест (14 946 вызовов), Констанца (5 363 вызовы) и Яссы (4 325 вызовов).
В четверг в Румынии объявили красный уровень предупреждения из-за экстремальной жары, это впервые касается более половины территории страны.
Напомним, в июне в период сорокаградусной жары в Греции в разных местах погибли шестеро туристов из Европы, преимущественно пожилые люди.
Сейчас на многих греческих островах опасаются дефицита воды в разгар туристического сезона после засушливой весны.