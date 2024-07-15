В Румынии зафиксировали почти 100 тысяч звонков в службу помощи из-за жары

Из-за сильной жары количество звонков на номер службы экстренной помощи в Румынии достигло почти 100 тысяч.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

По всей стране операторы службы экстренной помощи Румынии (STS) обработали 96 597 звонков, только в столице Бухаресте за один день их количество достигло более тысячи.

Врачи ожидают, что количество пострадавших от жары будет расти, особенно после того, как температура достигала 42 градусов по Цельсию.

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Согласно сообщению STS, в течение выходных с 12 по 14 июля большинство звонков касались чрезвычайных ситуаций, относящихся к компетенции бригад скорой помощи и аварийно-спасательных служб.

Из общего количества 59 571 вызов, которые были экстренными, 44,07% составляли медицинские ситуации, что составляет 26 250 случаев. Больше всего звонков зафиксировали в воскресенье – 7 475.

В минувшие выходные нагрузка на службу экстренной помощи была наибольшей в уездах Бухарест (14 946 вызовов), Констанца (5 363 вызовы) и Яссы (4 325 вызовов).

В четверг в Румынии объявили красный уровень предупреждения из-за экстремальной жары, это впервые касается более половины территории страны.

Напомним, в июне в период сорокаградусной жары в Греции в разных местах погибли шестеро туристов из Европы, преимущественно пожилые люди.

Сейчас на многих греческих островах опасаются дефицита воды в разгар туристического сезона после засушливой весны.